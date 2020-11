Sono 479 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna che in una giornata fa registrare anche dodici vittime: questi i dati riportati nell’ultimo bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Dei nuovi casi 199 sono rilevati attraverso attività di screening e 280 da sospetto diagnostico. Per quanto riguarda i decessi, invece, si tratta di sette uomini e cinque donne, di età compresa fra 32 e 91 anni; nove sono residenti nel nord Sardegna, due nella Città metropolitana di Cagliari e una nella provincia del Sud Sardegna: le vittime in totale, dall’inizio della pandemia, sono 362.

Aumenta anche il numero delle persone ricoverate sia nei reparti normali sia in quelli di terapia intensiva. Per quanto riguarda i ricoveri in reparti Covid, sono 517 i pazienti in ospedale, dodici in più rispetto al penultimo aggiornamento, mentre sono 67 le persone in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 10.808; sono 129 in più i pazienti guariti per un totale di 5.193, ai quali si aggiungono altri 50 guariti clinicamente. Rispetto al penultimo aggiornamento sono stati fatti 4.834 test in più, per un totale di 335.643 tamponi.

Sul territorio, di 16.997 casi positivi complessivamente accertati, 3.556 (+116) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.708 (+81) nel Sud Sardegna, 1.360 (+68) a Oristano, 2.814 (+136) a Nuoro, 6.559 (+78) a Sassari.