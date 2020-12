Ci sono 420 nuovi casi di coronavirus (21.895 il totale) nell’Isola come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale che riporta anche cinque nuove vittime. Dei nuovi casi, 249 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 171 da sospetto diagnostico. Due delle vittime, 449 in totale, dall’inizio della pandemia, sono residenti in provincia di Sassari, altre due in quella di Nuoro e una in provincia di Oristano. Per quanto riguarda il numero dei ricoveri, diminuisce di due unità quello relativo alle terapie intensive per un totale di 68 persone, ma aumenta di tre unità il numero di coloro che sono ricoverati in reparti non intensivi, che complessivamente sono 583. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.975 e ci sono 317 guariti in più rispetto al penultimo aggiornamento, ai quali si aggiungono altri 65 guariti clinicamente. C’è stato un incremento di 3.328 test che in Sardegna hanno raggiungo un numero complessivo di 376.134 tamponi.

Per quanto riguarda la suddivisione del territorio, l’incremento maggiore si è avuto in provincia di Sassari 153 casi in più (8.031 il totale), seguita dal Sud Sardegna, zona in cui ci sono stati 95 nuovi casi per un totale di 3.467. Nella Città metropolitana di Cagliari ci sono stati 85 nuovi casi (4.581 in totale), mentre con i 77 nuovi infetti, Nuoro arriva a 4.033 casi. Infine solo 10 i positivi nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Oristano che ha un totale di 1.783 casi dall’inizio della pandemia.