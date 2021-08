Rimango alti il numero dei contagi da coronavirus in Sardegna e non si abbassa nemmeno il numero delle vittime. Oggi, secondo l’ultima rilevazione, si registrano purtroppo altri quattro morti e 403 nuovi contagi sulla base di 3.069 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 5.921 tamponi. Il tasso di positività è del 6,8 per centro.

Le vittime sono tre uomini di 73, 75 e 86 anni e una donna di 88, tutti residenti nella Città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (-1), 179 invece quelli in area medica (+4). In totale sono 7.425 le persone in isolamento domiciliare (+144).