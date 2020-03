Sono 332 i casi accertati di coronavirus in Sardegna. Il dato è stato aggiornato all’Unità di crisi regionale che sta costantemente monitorando l’evoluzione della diffusione del Covid-19 in tutta l’Isola. Tra venerdì, data dell’ultimo aggiornamento e sabato, i casi sono aumentati di 39 unità. Il numero è cresciuto dopo l’arrivo dei risultati sui 74 tamponi eseguiti a Cagliari, di cui solo due sono risultati positivi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 81, di cui 16 in terapia intensiva, mentre 240 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende due pazienti guariti, più altri tre guariti clinicamente. Sei le persone morte: escluso dal conteggio il decesso dell’anziano di Samassi, morto per arrestato cardiocircolatorio e risultato positivo al tampone eseguito dopo la morte. La moglie è attualmente ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: è risultata positiva, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul territorio, dei 332 casi positivi complessivamente accertati, 251 (+35) sono stati registrati a Sassari, 47 nella Città Metropolitana di Cagliari (+4 rispetto all’ultimo aggiornamento). Invariati i numeri per il Sud Sardegna (8), Oristano (4) e Nuoro (22).