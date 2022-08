Controlli in locali, spiagge e strade: maxi operazione dei carabinieri

Raffica di controlli e posti di blocco nel fine settimana di Ferragosto a Cagliari, Oristano e in gran parte dei centri della Sardegna. Il Comando provinciale di Cagliari, in particolare ha predisposto un servizio coordinato a largo raggio per vigilare le strade, piazze e luoghi della ‘movida’ e combattere i fenomeni criminali, come furti in abitazione e a bordo delle auto in sosta, rapine e scippi, nonché lo spaccio di droga.

Impiegati circa 250 militari tra le Compagnie Carabinieri di Quartu Sant’Elena, Carbonia, Sanluri e San Vito, pattugliata la fascia territoriale che abbraccia l’intera provincia di Cagliari, da Sant’Antioco a Costa Rei, passando per Sanluri. Al lavoro anche i militari del Nas e del Nil, per i controlli all’interno di locali e ristoranti, e le unità cinofile.

Analoga attività di controllo del territorio è scattata anche a Oristano con l’impiego di numerose pattuglie, dislocate nelle zone più sensibili del territorio, delle Stazioni carabinieri e dei Nuclei operativi e Radiomobili dalle Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro.

Il bilancio delle attività di controllo a Cagliari e Oristano non è ancora stato diffuso, ma al momento non sono stati segnalati particolari episodi criminali, tanti i giovani identificati e le verifiche per lo stato di ebbrezza per gli automobilisti.