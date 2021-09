“Riportare la questione della continuità marittima nelle mani della Regione Sardegna potrebbe non essere una cattiva idea, visto quello che è accaduto in questi anni”. Parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che intervenendo in collegamento video alla festa per i 130 del quotidiano La Nuova Sardegna in corso a Sassari, ha fatto il punto sullo scenario dei collegamenti da e per l’isola. Per la continuità marittima la situazione è complicata, ha spiegato Giogetti, “perchè i vari bandi sono andati deserti e perché probabilmente la scelta di suddividere le tratte non è stata una scelta felice”.

Sulla continuità aerea, arrivata all’ennesima proroga senza l’ombra di un nuovo bando, Giorgetti ha però rassicurato i sardi: “Sono stati fatti passi avanti, purtroppo si scontano le difficoltà dei bandi di gara e il percorso di trasformazione delle compagnie aeree, ma l’accordo con Ita consentirà per metà ottobre di garantire la continuità”.