“Il fronte del fuoco va verso la borgata turistica di San Leonardo, altro nostro polmone verde. Siamo impegnati con tutte le varie forze in campo per scongiurare questo nuovo pericolo”. Così all’Ansa il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, che questa mattina aveva allertato la popolazione e lanciato un appello sui social per recuperare uomini e mezzi con cisterne per arginare le fiamme. Il territorio del Montiferru era già stato devastato dai roghi in due occasioni, nel 1994 e nel 1999, che devastarono migliaia di ettari di bosco e di pascolo. Da allora era stata fatta una meticolosa opera di rimboschimento ora quasi vanificata da questi nuovi incendi che hanno distrutto grossa parte del patrimonio boschivo del territorio.