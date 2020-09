C’è un “lieve aggravamento” nelle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, positivo al Covid-19 e vista l’età ricoverato al San Raffaele da stamattina (l’ex premier compirà 84 anni il 29 settembre). L’ex premier sembrava trascorrere una convalescenza tranquilla a Milano, invece si è reso necessario un supplemento di verifica in ospedale. Nei polmoni di Berlusconi ci sarebbero “tracce di polmonite bilaterale allo stato precoce”. Intanto è sicuro che il presidente di Forza Italia sia sia beccato il virus nella residenza sarda di Villa Certosa. a Porto Rotondo. Questa la ricostruzione fatta nell’entourage dell’ex premier e riportata dal Corriere della Sera.

A contagiare il premier sarebbe stato uno dei due figli risultati ugualmente positivi, Barbare e Luigi, avuto dall’ex moglie Veronica Lario. L’una è stata in vacanza a Capri prima di passare il Ferragosto in Sardegna; l’altro proprio con la sorella si è incontrato in quegli stessi giorni nella dimora sarda di Berlusconi. Da lì, appunto, il contagio, malgrado lo stesso presidente di Forza Italia, dopo Ferragosto, intensifica i tamponi. Sino al 25 agosto tutti i test sono negativi. Tanto che – riporta sempre il Corriere – si concede anche una vacanza in Francia, sempre insieme alla fidanzata Marta Fascina. Ilò 2 settembre, invece, arriva la positività. Quindi il ricovero precauzionale. Che tuttavia si sta rivelando fondamentale nelle ultime ore, anche se l’ex premier non è in terapia intensiva.