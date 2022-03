Contagi in calo, ricoveri in aumento: l’Isola è l’unica sopra le soglie

Rispetto a ieri in Sardegna si registra un calo dei nuovi casi positivi e del numero di vittime, ma ci sono tre posti occupati in più nelle terapie intensive e altri sei nei reparti della cosiddetta area medica e, già prima di questa rilevazione, la Sardegna à l’unica regione italiana a sforare le soglie di allerta per i ricoveri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.190 nuovi casi (265 da tampone molecolare e 925 da antigenico e cinque nuove vittime, tra loro anche una centenaria. Nel Cagliaritano sono morti un 85enne e un 95enne, nel Nuorese un 88enne mentre nell’Oristanese hanno perso la vita un uomo di 78 anni e una donna di 101 anni. Secondo l’ultimo aggiornamento, con tre nuovi ingressi, sale a 29 il numero complessivo di ricoverati nelle varie Terapie intensive dell’Isola e ci sono altri sei posti letto occupati nell’area medica, dove il totale arriva a 327. Nel bilancio settimanale, a livello nazionale, proprio oggi viene comunicato che solo la Sardegna col suo 12,7% supera la soglia di attenzione del 10% nelle terapie intensive e che l’Isola è anche una delle dieci tra Regioni e Province autonome a superare pure il limite del 15% nell’area medica: nell’Isola è al 20 per cento.

I dati Agenas sull’occupazione dei reparti (in alto) e il confronto con l’anno scorso (in basso)