Avevano rubato televisori al plasma, abbigliamento griffato, un drone, bottiglie di champagne, ma anche videogiochi: tutto conservato in casa. Tre ventenni sono stati denunciati dai carabinieri di Limone (Cuneo) per i furti in 10 appartamenti avvenuti a fine novembre nel condominio “La Sorgente”, in centro alla località turistica, tutto di seconde case. Appartamenti inutilizzati per i divieti di spostamento imposti dall’emergenza e per gli impianti di risalita chiusi per legge, in una località tra l’altro pesantemente danneggiata dall’alluvione del 2-3 ottobre,. Era stata la donna delle pulizie a scoprire la serie di furti, poi l’amministratore condominiale aveva fatto denuncia ai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno denunciato un giovane di 25 anni, di origini sarde, che abitava poco lontano insieme a una coppia di amici di Cagliari (lui 25 anni, lei 27). I tre avevano anche noleggiato in furgone a Cuneo per i furti ed erano stati ripresi vicino al palazzo. I carabinieri hanno scoperto che i tre avevano messo in casa tutta la refurtiva rubata, che è in corso di restituzione ai proprietari.