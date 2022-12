Condannata a un anno l’ex pm che indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone

Maria Angioni, che fu la pm incaricata all’indomani della scomparsa di Denise Pipitone, è stata condannata a un anno per false informazioni. La bambina scomparve da Mazara del Vallo, in Sicilia, nel 2004.

Sassarese, classe 1965, la Angioni è stata accusata dalla Procura di Marsala di avere fabbricato un castello di menzogne sul rapimento della bambina e infangato con dolo l’operato della polizia, accusata dall’imputata di depistaggio. Durante la requisitoria, le parole della pubblica accusa, rappresentata da Roberto Piscitello, sono state durissime verso la Angioni: “Ha mostrato assoluto spregio della giustizia” con rivelazioni fatte in diretta tv per mesi e ritenute “farneticanti”. Il magistrato le ha bollate come “frottole” chiedendo per la ex Pm (nella foto) due anni di reclusione. La condanna è arrivata, ma con pena dimezzata a un anno.