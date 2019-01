Centinaia di studenti a bordo delle navi Moby e Tirrenia per la sesta edizione del progetto ForMare che si è concluso con due contratti a tempo determinato per gli studenti più meritevoli. L’iniziativa realizzata in collaborazione con il ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale ha permesso di salire a bordo delle navi del gruppo Onorato a studenti delle quarte classi degli istituti tecnici (settore Tecnologico, indirizzo “Trasporti e logistica”) e degli istituti professionali (settore Industria e artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”), che sono stati impegnati in uno stage utile per apprendere i primi rudimenti dei mestieri del mare, affiancando i marittimi impegnati a bordo.

“Ai due studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto verrà quindi offerto un contratto a tempo determinato, e avranno l’opportunità di lavorare a bordo delle navi del gruppo Onorato per due mesi”, spiegano gli organizzatori di Formare. In quest’edizione sono stati premiati per il modulo ‘coperta’ uno studente dell’istituto Garibaldi de La Maddalena, mentre per il modulo ‘macchina’ il più bravo è stato uno studente dell’istituto Globale di Carloforte.

Da Moby e Tirrenia spiegano che iniziative come il “Progetto ForMare” sono indispensabili per schiudere ai giovani la porta del mercato del lavoro ottenendo una corretta formazione professionale mirata a generare opportunità di lavoro. “La grande partecipazione di quest’anno conferma la bontà di questo progetto, che il gruppo Onorato intende portare avanti in Sardegna – spiega Pietro Manunta, presidente di Tirrenia –. È nostra precisa intenzione continuare a creare un rapporto sempre più stretto col territorio, offrendo la nostra massima collaborazione nei confronti di tutti i giovani sardi che intendono avviarsi alle professioni del mare”.