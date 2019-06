Niente sit in, scioperi e striscioni: la protesta per la scuola si fa a suon di musica. Si chiama ‘Concerto per la libertà d’espressione e di insegnamento‘, la serata in programma venerdì 7 all’istituto professionale Pertini di Cagliari, in via Vesalio. Sul palco il quartetto Andala che esegue musiche di Shostakovich e Ravel. La giornata è organizzata dai Cobas del capoluogo. La mobilitazione è dedicata a Rosa Maria Dell’Aria (nella foto), la prof sospesa per due settimane in Sicilia per aver accostato le legge razziali del 1938 al decreto Sicurezza.

I Cobas fanno sapere che la serata sarà anche un omaggio a “Lavinia, la maestra elementare piemontese licenziata per la vicenda delle frasi pronunciate contro le forze dell’ordine nel corso di una manifestazione.”L’operazione Lavinia – spiegano i comitati di base – è stata simbolica, ha aperto la strada a un processo di controllo e repressione che va oltre le aule scolastiche e le sempre più cupe recinzioni scolastiche, che vuole le lavoratrici e i lavoratori monitorati e sorvegliati anche nell’ambito della loro vita non lavorativa. C’è al necessità di difenderci dalle derive anticostituzionali scritte in alcune leggi, provvedimenti, azioni repressive e comportamenti istituzionali”.