Coldiretti donne impresa Oristano, Luciana Baso è la nuova responsabile

La titolare dell’azienda Quartomoro di Sardegna, Luciana Baso, è la nuova responsabile di Coldiretti donne impresa Oristano. Cinquantaduenne laureata in pedagogia, Baso sostituisce alla guida delle donne Coldiretti di Oristano, la presidente Donne Coldiretti regionale e nazionale, Mariafrancesca Serra che continuerà a far parte comunque del coordinamento provinciale, con il ruolo di vice responsabile insieme a Sonia Cancedda, riconfermata nel ruolo.

L’elezione all’unanimità è avvenuta oggi durante l’assemblea del Coordinamento alla quale hanno preso parte il presidente provinciale di Coldiretti Oristano Paolo Corrias, il direttore Emanuele Spanò, la coordinatrice territoriale Silvana Tola e le imprenditrici del Coordinamento Donna Impresa Oristano in rappresentanza dell’intero territorio provinciale.

La neo eletta Baso è da sempre legata al mondo del vino. Fin da bambina ha frequentato la vigna del nonno materno, vivendo momenti di gioia festosa, di lavoro-gioco con i cugini e gli amici di famiglia. Emozioni che col tempo hanno dato vita, grazie al legame con Piero Cella, al progetto Quartomoro di Sardegna una cantina didattica in evoluzione che si pone come fabbrica di idee e di esperienze sulla viticoltura e l’enologia sarda.

“Nel ringraziare la responsabile uscente Mariafrancesca Serra per il lavoro svolto nel suo mandato – sottolinea Luciana Baso – e augurandole un proficuo lavoro come responsabile regionale e nazionale, nel ringraziare l’intero coordinamento per la fiducia accordatami, cercherò di proseguire il cammino tracciato, insieme a un gruppo coeso di imprenditrici, all’insegna della continuità”