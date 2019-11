Sono i cioccolatini della ricerca, per la lotta al cancro. Sabato 9 novembre e domenica 10 si possono acquistare in piazze e centri commerciali. All’iniziativa, che si tiene in oltre mille città italiane, ha aderito anche la Sardegna. Ogni confezione, da 200 grammi, costa 10 euro (come donazione minima). L’iniziativa è promossa dall‘Airc, che sino al 10 novem,bre sta promuovendo le giornate della ricerca. E la scelta del cioccolato non è casuale, sotto il profilo della sdalute, visto che “quello fondente, assunto in modica quantità, può portare benefici – si legge in una nota diffusa dall’associazione per la ricerca sul cancro.

Il 9 novembre le confezioni solidali si possono comprare a Cagliari al Centro commerciale La Playa e nelle piazze Garibaldi (angelo via Alghero), Giovanni XXIII (fronte Via Dante); Ravot; Repubblica (angolo Via Deledda); Yenne; stabilimento Il Lido; via Dante (fronte Coin). A Capoterra: Centro Commerciale I Gabbiani. A Quartu: Carrefour Le Vele, Gieffe Bellavista; SuperPan di via Fiume. A Sarroch in piazza Repubblica.

Il 10 novembre, l’Airc sarà presente a Cagliari davanti alla Basilica di Bonaria e in via Gemelli. A Su Planu (Selargius) di fronte alla chiesa Spirito Santo. A Elmas nella piazza della chiesa di San Sebastiano. “Un coinvolgimento capillare – spiegano dall’associazione – che tiene conto dell’urgenza di sostenere la ricerca: si stima che nel 2030 il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo, con 21,6 milioni di nuovi casi all’anno”. Per maggiori informazioni, 070 6403318. Oppure sul sito www.airc.it. Mail: com.sardegna@airc.it