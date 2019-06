È stata sospesa, nella misura del 50 per cento e sino alla definizione del ricorso nel merito, la penalità da 500mila euro inflitta dal ministero dei Trasporti alla Compagnia Italiana di Navigazione per violazioni contrattuali riferite a una “variazione unilaterale assetto linea Genova-Olbia con corse aggiuntive”. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza, in accoglimento parziale delle richieste della stessa società; al contempo, i giudici amministrativi hanno già fissato il 26 febbraio 2020 l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.