Sedici milioni di euro per la progettazione della Ciclovia della Sardegna e per la realizzazione del primo lotto dell’opera. I fondi arrivano dal ministero dei Trasporti e si aggiungono a quindici milioni già a disposizione della Regione. I 1.200 chilometri sui quali si dipana la ciclovia sono compresi nel progetto da 2.200 chilometri complessivi di rete ciclabile della Sardegna, sviluppata su 52 itinerari che interessano tutta l’Isola.

LEGGI ANCHE: La Sardegna punta sulla bicicletta: presto un percorso da 2700 chilometri

“Raccolgo il testimone da chi mi ha preceduto con l’obiettivo di legittimare la mobilità ciclistica e le ciclovie come oggetto strategico delle politiche regionali – spiega l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia – La Sardegna è stata la prima regione d’Italia ad essersi dotata di un Piano regionale della mobilità ciclistica coerente con la legge nazionale. Il finanziamento ci consentirà, in collaborazione con l’Arst, di presentare il progetto di fattibilità tecnico-economico della ciclovia della Sardegna entro il 31 dicembre 2020”. Il progetto di fattibilità tecnico-economico, con l’individuazione del tracciato del primo lotto da realizzare, verrà sottoposto entro quella data al Ministero per l’approvazione. Al momento l’assessorato ai Lavori pubblici sta lavorando per inserire la ciclovia nel circuito nazionale Bicitalia e in quello europeo Eurovelo.