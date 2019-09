Ha capito che l’uomo e la donna dall’altra parte del telefono che gli chiedevano denaro per una bambina sarda malata, era truffatori: ha teso loro una trappola e li ha fatti denunciare. Protagonista della vicenda, il parroco di Budoni. I carabinieri hanno denunciato per tentata truffa una coppia residente del nord Italia.

La vicenda è avvenuta alcuni giorni fa. I due hanno contattato il parroco al telefono dicendo che una bambina di Budoni ricoverata al Gaslini di Genova per una grave malattia aveva bisogno di denaro perché doveva fare rientro in Sardegna e nessuno poteva aiutarla, visto che i genitori erano poveri e non avevano i soldi per il viaggio. I due hanno chiesto al sacerdote l’invio di un vaglia urgente. Il parroco ha fatto finta di cadere nel tranello. Chiusa la comunicazione ha chiamato i carabinieri. I militari di Budoni sono subito risaliti ai truffatori: chiamavano usando un telefono a loro intestato. I due sono stati identificati e denunciati.