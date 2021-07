Si è tuffato in acqua per rinfrescarsi, ma si è sentito male. Tragedia oggi pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia di Su Giudeu, a Domus De Maria, nell’hinterland di Cagliari. Un turista ungherese di 56 anni ha perso la vita. L’uomo, da quanto si apprende, si è sentito male appena entrato in acqua, perdendo i sensi. Il bagnino dello stabilimento Araj lo ha soccorso e trasportato a riva. Il bagnino e il personale dello stabilimento hanno tentato per 50 minuti di rianimare il 56enne.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto e il 118. Purtroppo quando i medici sono arrivati sul posto, per il turista non c’era più nulla da fare. Sono invece stati ricoverati al Policlinico di Monserrato i due turisti, un 86enne e la moglie di 83 anni, che rischiavano di annegare nelle acque antistanti La Maddalena spiaggia a Capoterra. I due si sono sentiti male mentre facevano il bagno e sono stati soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che li hanno stabilizzati e trasportati al Policlinico.