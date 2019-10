Si presentava nei negozi di Cagliari o negli studi di alcuni professionisti e, presentandosi come rappresentante di una squadra di calcio a cinque o di basket, chiedeva soldi per la sponsorizzazione ma si intascava il denaro. I carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno individuato e denunciato un truffatore seriale, un 34enne di Sinnai. Almeno tre, secondo quanto accertato dai carabinieri, i negozianti truffati nel centro storico di Cagliari, ma tra le possibili vittime ci sono anche titolari di studi medici o ristoranti e pizzerie nel capoluogo e nel’hinterland.

Il truffatore chiedeva loro tra i duecento e i trecento euro per la sponsorizzazione, un piccola cifra che sarebbe servita per pubblicizzare l’attività commerciale. Ma una volta presi i soldi, il 34enne faceva perdere le sue tracce. Alcune vittime si sono rivolte ai carabinieri che, avviate le indagini, hanno individuato e denunciato l’uomo. Non si può escludere che abbia truffato anche altri negozianti.