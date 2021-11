Cerca di salire in aereo con 25mila euro: donna fermata a Elmas

Stava cercando di prendere un volo per la Spagna portandosi dietro 25mila euro in contanti. ma le norme prevedono che per portare all’estero più di 10mila euro sia obbligatorio presentare una “dichiarazione di valuta”. Il personale dell’Agenzia delle Dogane, in collaborazione con l’apposita unità cinofila della Guardia di finanza, hanno scoperto che una passeggera di nazionalità venezuelana stava cercando di portare in aereo banconote per 25mila euro non dichiarate.”Il Decreto legislativo 195/2008 e successive modificazioni dispone la libera circolazione di valuta all’interno della Ue per importi fino a 10.000 euro – spiegano dall’Agenzia delle Dogane -, oltre i quali il viaggiatore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso l’Ufficio di entrata o di uscita dal territorio nazionale”.

La donna aveva dichiarato di avere “solo” 10mila euro ma i controlli dei funzionari hanno scoperto che ne voleva trasportare 15mila in più rispetto a quanto consentito. “La passeggera – precisano dalla Dogana -, si è avvalsa della facoltà di effettuare l’oblazione immediata con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al 15% dell’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro”.