La sua vita è finita qualche giorno fa, all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dopo quasi un mese di calvario da quel 24 agosto, il giorno del terribile incidente. All’incrocio tra via Umbria e via Piemonte a Olbia, la moto di Luca Bussu, 26 anni olbiese, è stata centrata dalla Peugeot con a bordo due turisti francesi.

Ora la Procura di Tempio procede per omicidio stradale ed è indagato Lucien Etienne Tiroloni, 32 anni, corso di Bastelicaccia, probabilmente in vacanza in Sardegna, era lui alla guida dell’auto. Secondo le testimonianze, nell’urto il centauro era stato sbalzato di sella ed era poi caduto rovinosamente sull’asfalto. La moto, invece, si era schiantata contro il muro di un’abitazione.

Due giorni fa il sostituto procuratore Ilaria Corbelli ha conferito l’incarico al medico legale Roberto Demontis che ha subito eseguito l’autopsia sulla salma custodita nel cimitero comunale di Olbia. Al termine dell’esame, il corpo del giovane è stato restituito alla famiglia e ieri pomeriggio i parenti e gli amici di Luca hanno potuto dargli l’ultimo addio, nella basilica di San Simplicio.

All’autopsia ha assistito anche l’avvocato Giampaolo Murrighile, legale della famiglia Bussu che vuole fare chiarezza sulle circostanze della morte del giovane.