Centauro morto ad Alghero, auto sulla moto: indagata per omicidio stradale una 78enne

È indagata per omicidio stradale la 78enne alla guida della Nissan che si è scontrata con la moto guidata dal 35enne di Alghero morto sulla Statale 291 della Nurra, al chilometro 3.

Stando alla ricostruzione della polizia stradale, la Nissa della donna, una monovolume da sette posti, è piombata sulla Kawasaki 750 di Jona Pasquale Latte (nella foto Facebook) dopo una invasione di corsia. Il 35enne rimasto vittima dell’incidente stava percorrendo la strada in direzione di Alghero, dove viveva.

L’impatto tra auto e moto è stato violentissimo, manco a dirlo. Il centauro ha provato una manovra disperata per evitare la Nissan che si è ritrovato sulla propria traiettoria, ma non ha potuto far nulla per evitarla finendo sulla fiancata della monovolume. In seguito allo scontro è volato dalla moto e finito sull’asfalto morendo sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimarlo.