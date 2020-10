Dopo quelle sulla XIII legislatura, proseguono le chiusure delle indagini della Procura di Cagliari sui fondi destinati ai gruppi della XIV legislatura del Consiglio regionale della Sardegna (2009-2014). La scorsa settimana il pm Andrea Vacca, che ha ereditato l’inchiesta aperta dal collega Marco Cocco, aveva chiuso l’inchiesta sul gruppo del Pd, ieri – come anticipa il quotidiano L’Unione Sarda – ha notificato gli avvisi agli esponenti dei Riformatori.

Risultano indagati per peculato Attilio Dedoni, Pierpaolo Vargiu, Pietrino Fois, Francesco Meloni e Francesco Paolo Simula. La cifra complessiva contestata si aggira sui 126mila euro, spesi in cene, carburante e sponsorizzazioni. Nel frattempo, davanti ai giudici della seconda sezione del Tribunale cagliaritano, si sta chiudendo il processo nei confronti dei Riformatori indagati per la legislatura precedente: Attilio Dedoni, Francesco Sergio Pisano e Pierpaolo Vargiu.