Categorie svantaggiate, proroga per il rinnovo degli abbonamenti annuali

La Regione Sardegna ha prorogato al 28 febbraio 2025 il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali agevolati per le categorie svantaggiate e per il rinnovo dei profili per Amicobus, servizio a chiamata dedicato alle persone con disabilità.

Online: il rinnovo degli abbonamenti agevolati della Regione per categorie svantaggiate e del profilo Amicobus si effettuano esclusivamente attraverso la piattaforma Sus della Regione Sardegna

Gli abbonamenti annuali già scaduti lo scorso 31 dicembre saranno validi fino al 28 febbraio di quest’anno per facilitare il processo di rinnovo. Anche per l’accredito al servizio a chiamata Amico per il 2025, è obbligatorio effettuarlo entro febbraio 2025.

Chi non rinnova l’accredito ad Amico attraverso la piattaforma Sus entro febbraio non potrà usufruire del servizio a partire dal 1 marzo 2025. I titolari che non rinnovano l’abbonamento agevolato per il 2025 e utilizzano il titolo in proroga saranno tenuti a pagare anche la tariffa mensile associata al proprio profilo.

L’assistenza. La Regione ha un accordo con l’Associazione nazionale mutilati invalidi civili (A.N.M.I.C.) e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per fornire assistenza gratuita nella presentazione sulla piattaforma Sus.

Amico Bus è un servizio di Trasporto Pubblico a chiamata, del tipo “porta a porta” a disposizione delle persone con disabilità che non possono utilizzare il servizio di Trasporto Pubblico di linea. I mezzi impiegati sono debitamente dotati degli strumenti di accessibilità ed il servizio prevede la presenza a bordo di personale di ausilio e/o assistenza degli utenti. Il servizio Amico Bus è attivo nelle città di Cagliari e Sassari, compresi gli agglomerati urbani limitrofi.