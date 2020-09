La sua abitazione a Quartu era diventata una centrale per lo spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Volante e della Divisione anticrimine del Commissariato di Quartu hanno arrestato Simone Giglio, 24 anni. Sequestrati quasi tre chili di droga tra marijuana, hashish, eroina, cocaina e metanfetamine. Il blitz è scattato ieri dopo che i poliziotti avevano notato uno strano via vai di persone entrare e uscire dall’abitazione del giovane in via Irlanda. Perquisendo l’appartamento è saltata fuori la droga. Il 24enne adesso si trova in carcere a Uta.