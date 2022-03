Carovana sarda della solidarietà: arrivano nell’Isola 60 piccoli orfani ucraini

Prosegue alla volta di Livorno, dove arriverà per le 13, il viaggio della prima carovana della solidarietà che dalla Sardegna ha raggiunto il confine tra la Polonia e l’Ucraina per recuperare i profughi. Due le distinte iniziative che hanno viaggiato quasi parallele dopo un viaggio durato tre giorni e non ancora terminato.



La prima è sotto l’egida dell’Unione interparlamentare per l’amicizia tra Italia e Ucraina e la guidano il presidente-deputato Ugo Cappellacci e il console onorario nell’Isola, Anthony Grande (nella foto). La missione, che ha portato medicine e altri beni di conforto, è rientrata in Italia con circa 60 bambini, soprattutto orfani tra i 6 e i 12 anni, più una ventina di donne.



La seconda iniziativa, organizzata dai volontari della rete Anas della Sardegna e guidata da Claudio Cugusi, ha trasportato un carico di medicine e sta viaggiando con 80 persone divisi tra ambulanze e un bus dell’associazione Sos di Elmas. In questo caso è prevista anche una tappa a Trieste per lasciare dei profughi che proseguiranno il loro viaggio verso il Calabria e Puglia.

Stasera tamponi e imbarco sulla nave della Grimaldi che sbarcherà domattina a Olbia dove, ad attenderli ci sarà il sindaco Settimo Nizzi e l’animazione per i più piccoli nel parco giochi di via Isola Bianca. Poi l’arrivo a Cagliari previsto per il primo pomeriggio e l’accoglienza nella struttura che viene individuata proprio in queste ore.