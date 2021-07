Deve rispondere anche di lesioni personali gravi oltre che di omicidio stradale, il 18enne di Sant’Anna Arresi conducente della Opel Corsa coinvolta nell’incidente avvenuto ieri a Carbonia, in cui ha perso la vita Beatrice Arru, 16 anni. Il giovane è stato dimesso dall’ospedale insieme all’altro 15enne rimasto ferito. È stata invece sottoposta a un intervento chirurgico l’altra 16enne che si trovava a bordo dell’auto. La ragazza è ricoverata all’ospedale Sirai di Carbonia, le sue condizioni sono stazionarie e i medici non si sbilanciano. Proprio per le gravi ferite riportate per il conducente è scattata anche la denuncia per lesioni. I carabinieri della compagnia di Carbonia, intanto, proseguono nelle attività per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. È stato appurato che i semafori nella zona erano perfettamente funzionanti.

LEGGI ANCHE: Scontro frontale, muore una 16enne: denunciato l’amico che era al volante

A quanto pare il conducente della Opel non avrebbe rispettato una precedenza, andando a scontrarsi frontalmente contro la Ford Focus condotta da un 36enne che si stava recando al lavoro. A causa del violento impatto la Corsa è finita contro la saracinesca di un negozio, prendendo fuoco. I giovani sono stati subito soccorsi da vigili del fuoco e 118, ma purtroppo pe Beatrice non c’è stato nulla da fare.