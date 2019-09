“La mia priorità è quella di conoscere il territorio e le esigenze dei cittadini, perché noi siamo al servizio delle gente”. Così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, il colonnello Cesario Totaro, nel giorno della presentazione alla stampa. “Ho già incontrato il prefetto e il comandante provinciale della Guardia di finanza, con i quali abbiamo parlato a lungo della situazione del territorio – ha detto il colonnello – da domani inizierò gli incontri con i comandanti di Compagnia”.

Nato a Bari 47 anni fa, Totaro ha intrapreso la carriera militare a 16 anni, entrando alla scuola militare Nunziatella. Dal 1996 al 2000 è stato comandante di plotone alla scuola allievi carabinieri di Roma. In previsione dell’impiego nel teatro operativo dei Balcani ha trascorso sei mesi al Battaglione carabinieri Gorizia, prima di essere inviato come comandante di plotone in Bosnia. Dal 2000 al 2006 è stato comandante della Compagnia di Biella e di Torino-Mirafiori. In ambito interforze tra il 2008 e il 2016 ha ricoperto gli incarichi di aiutante di campo del capo di Stato maggiore della Difesa; capo segreteria particolare del capo di gabinetto del ministro della Difesa; ufficiale addetto del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, capo segreteria particolare ed aiutante di campo del segretario generale della Difesa e comandante del centro lingue estere dell’Arma.