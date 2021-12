Capoterra, boom di contagi a scuola: restrizioni per tutti

Esplosione di contagi di Covid a Capoterra, alle porte di Cagliari: circa ottanta bambini risultati positivi e le scuole hanno anticipato la chiusura. Riapriranno dopo le feste quando la situazione sarà normalizzata. Alcuni istituti hanno già cominciato la Dad, altri partiranno lunedì. Ma l’ordinanza del sindaco Beniamino Garau ha previsto anche altre misure per evitare l’allargamento del contagio, come l’obbligo di mascherina anche all’aperto. “La situazione- spiega all’Ansa – è in lieve fase di miglioramento”. Pronta una nuova ordinanza- sarà emanata in queste ore – per contrastare l’avanzata dei casi: “Saranno – anticipa Garau – misure più restrittive”. Fino alla fine dell’anno il sindaco ha stabilito la sospensione dei cortei funebri, la chiusura di mercati e mercatini all’aperto laddove sia prevedibile l’assembramento di popolazione, la sospensione di eventi sportivi e culturali, la chiusura delle biblioteche, la chiusura del centro di aggregazione sociale (ludoteca e centro anziani), la sospensione del catechismo, la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto non agonistiche, la sospensione di attività sociali quali gruppo scout, la chiusura di tutte le ludoteche presenti nel territorio comunale e il divieto dell’uso dei giochi presenti nelle aree attrezzate per il gioco nei parchi comunali.