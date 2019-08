Un canoista gallurese è rimasto disperso in mare per quattro ore. Il fatto è avvenuto ieri quando un giovane di 28 anni ha preso il largo ieri alle 10 di mattina, da Punta Asfodeli, non distante da Olbia. Intorno a mezzogiorno la chiamata alla famiglia, quando il ragazzo sui trovava nel golfo di Marinella. Poi più nulla sino alle quattro del pomeriggio, quando è stato avvistato e raggiunto da una motovedetta della Capitaneria, tra Cannigione e Punta Volpe (nella foto). Il 28enne, che forse ha perso l’orientamento, era stanco ma in buone condizioni.