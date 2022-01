Cane cade in un pozzo profondo alcuni metri, salvato a Serdiana

Un cane è caduto in un pozzetto profondo alcuni metri ed è stato salvato dai vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle nove, nell’agro di Serdiana in un terreno adiacente alla statale 387.



I vigili del fuoco giunti sul posto con le attrezzature in dotazione hanno recuperato il cane affidandolo al proprietario sano e salvo.