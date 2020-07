Fabio Mereu è il nuovo presidente di Confartigianato del Sud Sardegna, l’associazione artigiana che raggruppa le imprese artigiane delle ex province di Cagliari, Sulcis e Medio Campidano. Prende il posto di Luca Murgianu, che ha guidato l’associazione artigiana dal 2016. 43 anni, imprenditore cagliaritano del trasporto persone (Mereu Autolinee), fondatore di Playcar Carsharing, Mereu è attualmente vicepresidente regionale di Confartigianato Sardegna. In Associazione da oltre 20 anni, ha fatto parte del Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato. Rimarrà in carica nel prossimo quadriennio e sarà coadiuvato 4 vicepresidenti: Salvatore Loi, responsabile per la Città Metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna, Norella Orrù, per il Sulcis-Iglesiente, Laura Pisano, per il Medio Campidano, e Riccardo Porta.