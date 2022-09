Cambio al comando di Marina Ovest: torna in Sardegna il contrammiraglio Pacioni

Il contrammiraglio Enrico Pacioni ritorna in Sardegna al Comando marittimo autonomo ovest -Marina Ovest che aveva lasciato a settembre del 2019, dopo la prestigiosa esperienza come rappresentante militare italiano al Supreme headquarters allied powers, con sede a Mons, in Belgio.

Nel periodo del comando in Sardegna, la base della Marina Militare a Cagliari aveva fornito supporto logistico-operativo per numerose unità italiane e straniere nel corso di quattro esercitazioni complesse interforze e tre esercitazioni di Forza armata.

ll Contrammiraglio Pacioni, 58 anni è nato a Porto San Giorgio in provincia di Ascoli Piceno. Per quattro anni dal 1983 al 1987 ha frequentato il Corso Normale per Ufficiali di Stato Maggiore presso l’Accademia Navale di Livorno, laureandosi in Scienze Marittime e Navali all’Università degli Studi di Pisa e successivamente in scienze Politiche a Trieste. Tante le esperienze fatte nel corso della sua carriera militare. Ne ricordiamo alcune. Ha prestato servizio a bordo di Nave Garibaldi e di Nave Vittorio Veneto.

Nel 1995 è stato comandante di Nave Libra e l’anno dopo liaison officer della Forza Multinazionale di Pace in Sinai (Egitto). Tra il 1998 e il 2002 ha curato la formazione di circa 2.700 allievi comandando i Corsi di Complemento dell’Accademia Navale.

Tra il 2003 e il 2004 è stato Comandante in seconda del Cacciatorpediniere Durand de La Penne per poi assumere il comando di Nave Zefiro nel corso della missione Enduring Freedom. Prima di arrivare a Cagliari nel 2019, tra il 2013 e il 2016 è stato anche Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina.