Hanno affittato un casa senza contratto e per rientrarne in possesso si sono introdotti nell’abitazione, mentre l’inquilina era assente. Hanno sostituito la serratura della porta e fatto sparire tutti gli effetti personali, infine hanno affittato la casa a una seconda persona. Una storia decisamente singolare quella avvenuta qualche giorno fa a Sestu. Un contenzioso nato tra i proprietari dell’abitazione, una 32enne e un uomo di 42 anni e una 40enne, a causa di sei cagnolini che la donna aveva portato in casa.

Al momento dell’accordo verbale per la locazione, infatti, non si era affrontata la questione legata agli animali e quando i proprietari sono venuti a conoscenza dei sei cagnolini hanno tentato in tutti i modi di rientrare in possesso dell’abitazione. Nel corso delle settimane ci sono stati incontri e discussioni, ma la 40enne non ha lasciato l’abitazione. I proprietari non si sono persi d’animo. Alcuni giorni fa hanno scoperto che la 40enne non era in casa: sono entrati, l’hanno svuotata e hanno cambiato la serratura. Ma non solo. Hanno affittato, sempre in nero, l’abitazione a un’altra donna, confidandole anche quanto era accaduto. Quando la 40enne è tornata Sestu ha scoperto di non poter rientrare più in casa e che tutti i suoi effetti personali erano spariti.

Ha quindi chiamato i carabinieri che, con non poche difficoltà hanno chiarito la vicenda. Marito e moglie sono stati denunciati per furto, violenza privata, violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tradirli è stata anche la giovane che si trovava in casa al momento del blitz i carabinieri. La donna ha raccontato tutte le confidenze che le erano state fatte dicendo anche che le era stato detto di non aprire la porta a nessuno.

