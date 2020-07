Sono 18 gli incendi divampati oggi in Sardegna, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. In particolare, il primo vasto rogo è scoppiato nelle campagne di Burgos, nel Sassarese, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. L’incendio ha percorso una superficie di pascolo cespugliato. Il Nucleo investigativo dipartimentale di Sassari (Cfva), coadiuvato dalla squadra di Bono, ha attivato le indagini di rito per probabile matrice dolosa.

A Bono, in località “Loddai”, sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Alà dei Sardi e Farcana, più SuperPuma proveniente da Fenosu. L’incendio ha percorso una superficie di circa sei ettari, tra macchia mediterranea e pascolo alberato. Anche in questo caso si indaga per probabile matrice dolosa.

A Orani, nella località di Sadula, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di

Sorgono. L’incendio ha interessato un fienile privato nei pressi del chilometro 31 della 131 dcn, in direzione di Nuoro. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse inquindici minuti dall’individuazione del cosiddetto punto fuoco.

Nel Comune di Loiri Porto San Paolo, nella località di Dispensa, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Limbara. L’incendio ha interessato una superficie complessiva di poco meno di un ettaro, tra macchia mediterranea e pascolo cespugliato. Ancora: un altro incendio è divampato nel territorio di Bottidda, nella località di Basileddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Pure in questo caso sono state avviate le indagini. Infine nelle campagne di Villasor, in località Gora Tabua, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Marganai e Pula. L’incendio ha interessato alcune superfici di rimboschimento misto a conifere e latifoglie.

