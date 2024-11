Musica nelle piazze della città e concerto di Copeland in Largo Carlo Felice: ecco il Capodanno di Cagliari

di Umberto Zedda

Cagliari si prepara a salutare il nuovo anno in grande stile con un ospite d’eccezione: Stewart Copeland, leggendario batterista dei The Police, sarà la star del Capodanno diffuso, che l’amministrazione comunale ha scelto come formula per garantire un momento di festa in diverse zone della città. La conferma è arrivata oggi al Palazzo Civico nel corso della conferenza in cui sono stati presentati tutti gli artisti protagonisti. Presenti Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura, il dirigente comunale Marco Zedda e Davide Catinari di Vox Day, vincitore del bando di gara.

“Siamo andati per fasce – ha dichiarato l’assessora Maria Francesca Chiappe – abbiamo pensato di dare un’offerta variegati per gli utenti: in ogni piazza principale della città ci sarà spazio per un genere differente”. L’iniziativa mira a offrire una varietà di esperienze musicali adatte a ogni gusto.

“Abbiamo pensato che Cagliari meritasse un’artista di livello internazionale soprattutto dopo gli ultimi anni in cui abbiamo visto artisti nazionali che potevano essere visti tutto l’anno. Vogliamo specificare che il concerto di Stewart Copeland ripercorre la carriera della storica band inglese – ha affermato Davide Catinari di Vox Day – ci sarà un’orchestra composta da 28 elementi e se vogliamo dirla tutta questo concerto è più simile a quelli tenuti dai The Police durante tutta la loro carriera rispetto a quello che oggi suona Sting, che contiene solo 4/5 brani della band.”

“Non abbiamo voluto tralasciare il territorio – continua Catinari – l’orchestra con cui stiamo lavorando ovvero L’Orchestra della Camera della Sardegna ha già lavorato con Pat Metheny e sono dei musicisti molto validi. Per chi afferma che questo sarà uno spettacolo di nicchia vorrei dire che i loro concerti fanno sempre sold out, si tratta di persone che hanno scritto la storia della musica, ci auguriamo dunque di attirare vari visitatori a Cagliari. L’anno scorso si è speso quattro volte tanto per un artista nazionale”.

E per chi chiede del grande cambiamento rispetto agli ultimi eventi passati Catinari risponde: “Se è vero che siamo cittadini del mondo allora dovremmo essere più open minded che italocentrici. Bisogna cambiare, io non andrei mai a mangiare in un ristorante che mi propone sempre lo stesso piatto”.

Con una lineup internazionale e un programma variegato, Cagliari si candida a diventare una delle mete più ambite per celebrare il Capodanno in Sardegna.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 31 DICEMBRE

ore 21:00 Musica diffusa da selezione musicale

ore 22:30 Concerto live

ore 23:55 Countdown e brindisi con artisti sul palco

ore 00:15 Chiusura concerto live

ore 00:20 Dj-set

ore 1:30 Chiusura dei festeggiamenti

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEGLI ARTISTI E DELLE PIAZZE:

Largo Carlo Felice, concerto live: Stewart Copeland & band con orchestra suona i Police dj set a cura di Bettosun

Piazza Santa Croce, concerto live: Smash hits! Dj set a cura di Zimbra

Piazza San Giacomo, concerto live: Mr Fantasy. Dj set a cura di Michele Sun

Piazza Garibaldi, concerto live: The Highwayman band. Dj set a cura di Carlo Leone