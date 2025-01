Festival Éntula, la prima presentazione del nuovo romanzo di Matteo Porru

Un ritorno atteso, quello dello scrittore cagliaritano Matteo Porru (nella foto firmata Ale Cani), che martedì 28 gennaio presenterà nella sua città il romanzo “Il volo sopra l’oceano”, in uscita lo stesso giorno per Garzanti. La prima presentazione, organizzata da Liberos per il Festival Éntula, del nuovo romanzo di Matteo Porru si terrà al Teatro Massimo di Cagliari alle 18,30. Con Porru dialogherà Lodo Guenzi, cantante, musicista e attore, membro del gruppo musicale Lo Stato Sociale.

È la storia di un incontro in aereo tra l’anziano Michele e il giovanissimo Jonathan; lontani per età e vissuto, chiacchierando durante il viaggio scopriranno di avere da dire e da ascoltare molto più di quello che avrebbero potuto immaginare. Un secondo incontro nell’ambito di Éntula è fissato per giovedì 30 gennaio alle 18 nella Biblioteca universitaria di Sassari, dove l’autore converserà con Alessandro De Roma e Roberto Uzzau.

Matteo Porru (Roma, 21 febbraio 2001) è uno scrittore, drammaturgo e giornalista italiano. Nel settembre del 2019 vince la sezione Giovani del Premio Campiello con Talismani, dal quale viene tratta una drammaturgia prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. Nel 2023 esce Il dolore crea l’inverno (Garzanti). Nel 2024 vince il Grand Prix du Livre de Montagne.

L’opera. Se l’eterno ha un colore, è un tono di blu. Questo pensa Michele mentre l’aereo cerca il cielo e si solleva. Con sé ha un bagaglio leggero, ma in realtà è il più pesante che abbia mai trasportato. Perché in quel biglietto di sola andata c’è tutto quello che lo ha condotto fino a lì. Ha paura di volare, ma qualcuno gli ha detto che l’aria si storce come la vita e quella torsione non la rende peggiore. È solo un intervallo brusco e inatteso. Così si guarda intorno e nota, sul sedile accanto, un ragazzo. Si chiama Jonathan e le cuffie dietro le quali vuole nascondersi si sono rotte. Per duecentosessanta minuti non resta che chiacchierare. Un anziano e un giovane. Cosa avranno mai da dirsi? Jonathan ha molto da domandare, soprattutto perché gli adulti sono convinti che, ai loro tempi, tutto fosse migliore e che i ragazzi non abbiano niente di interessante da dire. Michele sa ascoltare. In fondo, anche lui è stato un bambino solo, costretto a volare con la fantasia per ingannare la realtà per l’assenza del padre e l’indole nostalgica della madre. C’è qualcosa, però, che Michele vorrebbe rivelare. Il segreto che l’ha fatto salire su quell’aereo. Un segreto che profuma di un incontro di tanti anni prima. E forse per volersi bene davvero non serve per forza stare vicino, ma basta pensarsi. Michele ha pensato tutta la vita a quel momento. Perché il punto non è andare. Il punto è come si arriva.