Falso allarme bomba sulla nave della Grimaldi Lines in arrivo a Cagliari dal porto di Napoli. I 162 passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati fatti scendere per consentire i controlli delle forze dell’ordine, con le unità cinofile, che non hanno dato riscontro della presenza di materiale esplosivo a bordo.

La nave, che avrebbe poi dovuto raggiungere Palermo, è stata dunque temporaneamente bloccata, in attesa della successiva partenza per la Sicilia prevista per le 19.