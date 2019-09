Un anno fa, quando era stato chiamato dalla Roma per sostituire Allison, non ci avrebbe creduto nessuno. Ora Robin Olsen è il portiere del Cagliari. E da ieri ha iniziato a portare a casa parate determinanti per i tre punti. “Sono molto felice di essere qui – ha detto in una conferenza stampa – il Centro sportivo e le strutture mi hanno impressionato, non ho avuto dubbi nell’accettare quando il Cagliari si è mostrato interessato a me. Qui hanno giocato grandi portieri, io voglio dare il massimo per farmi apprezzare e ottenere risultati importanti assieme ai compagni”.

“In Italia – ha osservato l’ex romanista – ci sono molte più pressioni rispetto a quando giocavo in Danimarca, nel Copenaghen. Il gioco è diverso, credo che l’esperienza di Roma e in generale essere da oltre un anno qui mi stia aiutando parecchio. Adesso devo lavorare al meglio per ottenere il massimo con il Cagliari”. Riflessione sul passato, ma sguardo proiettato sul Genoa. “A Parma abbiamo fatto una partita di grande corsa, impegno e sacrificio. La vittoria è importante e ci deve dare la carica per guardare avanti con fiducia, proseguiamo su questa strada. La squadra mi è piaciuta molto, il mio obiettivo è quello di vincere più partite possibile con la maglia rossoblù”. Il Genoa? “Sarà dura, ma noi abbiamo la capacità di ripetere e migliorare la prestazione di Parma. Serviranno ancora più grinta e corsa, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi”.

E tanti auguri a Cragno: “È un ottimo portiere, adesso deve pensare a recuperare dal brutto infortunio, so cosa significa rimanere lontani dal campo e dai compagni perché l’ho provato sulla mia pelle. Non vedo l’ora di poter lavorare con un collega così forte”.

[Foto studio Enrico Locci]