CagliariRespira, Simon Kibet Loitanyang e Claudia Pinna vincono l’edizione 2024

Il trentenne Simon Kibet Loitanyang e la sangavinese Claudia Pinna sono saliti sul gradino più alto del podio della 16esima edizione di Pan CagliariRespira – 15esimo Memorial Delio Serra, Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari, tenutasi oggi nel capoluogo sardo.

Il kenyota portacolori dell’Atletica Romano Abruzzo si è preso la scena fin dalla partenza, ha poi fatto il vuoto già nella prima parte del percorso e corso in solitaria fino a chiudere in 1 ora, sei minuti e 57 secondi, tempo che gli ha permesso di migliorare il crono dell’anno scorso (1h07’43”).

Sul secondo gradino del podio è salito, per il terzo anno consecutivo, il marocchino Khalid Jbari dell’Athletic Club 96 Alperia, che ha completato la gara con un ritardo di 2’50” dal vincitore. In terza posizione Rachid Benhamdane, marocchino con passaporto italiano, alfiere della Dinamo Running Rimini, che con un tempo di 1h10’06” ha avuto la meglio in volata, per un solo secondo, su Federico Ortu del Cus Cagliari, primo dei sardi. A chiudere la top5, Marco Ratto (Cagliari Atletica Leggera) in 1h12’43”.

(in foto Simon Kibet Loitanyang)

Tra le donne, Claudia Pinna ha siglato il nono successo alla CagliariRespira in h21’13” chiudendo al 42esimo posto assoluto. Per la portacolori del Cus Cagliari si tratta del nono successo nella manifestazione cagliaritana.

Seconda Elisabetta Orrù dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas, che ha a lungo tenuto il passo della concorrente ma ha completato la gara a 28”. Terza Veronica Pala della Ichnos Sassari, a 4’29” da Pinna.

A Pietro Uras della Atletica 4 Mori, vincitore della Sm 65 (108º assoluto con un tempo di 1h29’24”) è andato il 15esimo Memorial “Delio Serra”.

La CagliariRespira si conferma la competizione più partecipata in Sardegna. Al via atleti di 15 nazionalità e provenienti da tutta la Sardegna e da altre 13 province italiane.