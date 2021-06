Incendio capannone di un attività commerciale che tratta materiale elettrico in via Del Commercio a Cagliari. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle tre per domare le fiamme.

Gli operatori sono giunti sul posto, si sono addentrati nella struttura invasa dal fumo, hanno localizzato il rogo e spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell’intera attività commerciale. Poi hanno provveduto alla messa in sicurezza con la bonifica dei focolai residui. Al termine delle operazioni hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.