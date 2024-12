Cagliari, scatta ‘Un Natale per Tutti’: dal Comune 100 euro per gli anziani

di Aurora Vinci

Un bonus economico di 100 euro agli anziani con Isee inferiore a 12.000 euro. Lo ha stanziato il Comune di Cagliari nell’ambito delle iniziative legate al progetto ‘Un Natale per tutti’, promosso dal Comune con gli assessorati alla Salute e benessere dei cittadini e delle cittadine e alla Cultura. L’iniziativa, presentata oggi nella Sala Retablo di Palazzo Bacaredda, mette al centro solidarietà e inclusione per rendere le feste speciali per tutti: un momento di vicinanza, rispetto e dignità per tutta la comunità, a partire dai più fragili.

“Questo Natale vuole essere un momento di vicinanza e di dignità per chiunque – ha dichiarato Anna Puddu, assessora alla Salute e al benessere – il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, mettendo in campo azioni concrete per supportare le persone più fragili della nostra comunità”.

Oltre al bonus saranno inoltre garantiti pasti a domicilio a favore di persone sole, anziane o disabili che non avranno la possibilità di uscire nei giorni del 25 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Attenzione particolare sarà rivolta alle persone senza dimora. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Centro Storico e alcuni ristoratori del Corso Vittorio Emanuele, nella giornata del 18 dicembre, verranno messi a disposizione 1.198 coperti nei quartieri della città. Mentre il 25 dicembre, grazie al ristornate ‘Kipling’, 50 senzatetto potranno partecipare al ‘Pranzo della Solidarietà’, un’occasione per offrire sostegno e calore umano a chi vive in strada. “Offrire un pasto o un aiuto concreto è un gesto che dimostra come insieme possiamo fare le differenza” ha sottolineato l’assessora.

Eventi e spettacoli per grandi e piccoli. Anche la cultura e il divertimento sono al centro di ‘Un Natale per tutti’. Ricco il calendario di eventi dedicati alle famiglie e minori residenti nei quartieri Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep Pirri, Sant’Elia, Pirri Santa Teresa. Le attività saranno arricchite dalla presenza della mascotte del Cagliari Calcio, Pully, che animerà le giornate dei più piccoli.

Inoltre, grazie alla generosità del Rotary Club, Interact club, Rotary club Cagliari nord, Lions club, Save the Christmas, Croce Rossa Italiana e Nivea, verranno distribuiti 1.500 doni ai bambini di Cagliari, portando un sorriso nelle loro case.

Tra le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale: il 16 dicembre, dalle 17 alle 20 in via Brianza 3, centro di quartiere Strakrash e Bottega dei sogni, sarà presentato lo spettacolo ‘Natale e altre catastrofi’. Il 17 dicembre, sempre in via Brianza 3, si celebrerà la festa di Natale. Mentre il 20 dicembre, dalle 17 alle 20 in via Carpaccio 14/16, centro di quartiere Mube, sarà presentato lo spettacolo ‘Lupi di Mare’. Il 23 dicembre, dalle 17 alle 20 in via Talete, Direzione Didattica 17 circolo, centro di quartiere Pirri, verrà portato in scena lo spettacolo ‘Filastrocche e storie disegnate in forma di coccole’. Infine, il 26 dicembre, dalle 17 alle 20 nell’oratorio Parrocchia di Sant’Elia, sarà celebrata la festa di Natale.

Grazie alla sinergia tra amministrazione, associazioni e privati, Cagliari si conferma una città solidale, in grado di mettere al centro valori e uguaglianza.