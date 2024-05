Cagliari, riaprono al pubblico due ascensori: Saint Remy e Santa Chiara

Sono stati riaperti al pubblico a partire dalla giornata di ieri, lunedì 20 maggio 2024, gli ascensori di Saint Remy (viale Regina Elena – Bastione Saint Remy) e Santa Chiara (mercato Santa Chiara – via Cammino Nuovo).

Prevista, invece, per fine giugno la riapertura dell’ascensore Unione Sarda Alto (campi sportivi Terrapieno – Piazza Mundula) perché a durante le prove quindicinali si è rotto un componente del sistema di sicurezza per portare in salvo le persone in caso di guasto (paranco). Trattandosi di un pezzo speciale, prodotto in caso di necessità – si legge nella nota del Comune – sarà necessario attendere l’arrivo dello stesso.

Il Servizio opere strategiche, viabilità, infrastrutture viarie e reti sta definendo, di concerto con la Regione Sardegna, Ansfisa e il responsabile di esercizio, gli atti propedeutici alla messa in esercizio anche dell’ascensore Unione Sarda Basso (viale Regina Elena – Campi Sportivi Terrapieno). L’obiettivo è riaprirlo al pubblico a fine giugno contestualmente all’ascensore Unione Sarda Alto.