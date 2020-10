Un giocatore della Primavera del Cagliari è risultato positivo al Covid-19. Lo segnala nel suo sito web il club rossoblù. Il giovane calciatore, asintomatico e subito isolato, non è entrato in contatto con i componenti della prima squadra. Tutti gli altri elementi della formazione Primavera sono risultati negativi ai test e stanno osservando l’isolamento fiduciario domiciliare con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Cagliari – comunica la società – è in costante contatto con le autorità sanitarie e continuerà ad osservare quanto previsto dai protocolli.