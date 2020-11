Chiuso a Cagliari per un caso di positività l’Ufficio di città numero 4 di via Castiglione. A comunicarlo è una nota del Comune del capoluogo. “Il sindaco Paolo Truzzu con un’ordinanza ha disposto in via precauzionale la chiusura dell’Ufficio di via Castiglione si legge -. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’insorgenza di un caso di positività al Covid 19 tra il personale in servizio presso la struttura”.

Da domani, lunedì 2 novembre, dunque l’Ufficio resterà chiuso e “saranno adottate tutte le necessaria misure a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro”. Tutto il personale dovrà eseguire il tampone di rilevamento, così come comunicato dalla Ats Sardegna. L’ufficio di città riaprirà mercoledì 4 novembre in attesa della definizione dell’esito dei tamponi.