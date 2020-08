Un motociclista di 48 anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Cagliari: l’incidente è avvenuto lungo la statale 195 all’altezza del bivio per Giorgino, in direzione della città. Ancora sangue nelle strade dell’Isola dopo il terribile incidente di ieri tra Decimomannu e San Sperate, dove ha perso la vita un 21enne.

Il 48enne – residente in Lombardia – viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, per cause non accertate, ha perso il controllo della due ruote. L’uomo è stato disarcionato dalla moto e dopo un volo di diverse decine di metri, è finito scivolando oltre il guard rail. Il motociclo, privo del conducente, ha proseguito la sua corsa per circa 200 metri. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118. Ma nonostante l’arrivo dei soccorsi per il 48enne non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Foto d’archivio)