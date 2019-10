Nuovi posti di lavoro al Comune di Cagliari. Con l’aggiornamento del piano triennale delle assunzioni entreranno in ruolo 88 figure professionali: “È una occasione per ringiovanire a migliorare il benessere di chi ci lavora – ha detto il sindaco Paolo Truzzu – ma soprattutto un’opportunità da non perdere per chi è in cerca di una occupazione”. Assunzioni necessarie anche perché il personale, tra pensionamenti e quota 100 si è ulteriormente ridotto.

“All’inizio del 2019 – ha spiegato il primo cittadino – avevamo in servizio 1219 dipendenti ma a fine anno, tra pensionamenti e mobilità, ne perderemo 119. Con la delibera approvata il 22 ottobre avremo la possibilità, già entro dicembre, di procedere con le prime assunzioni”. L’amministrazione potrà anticipare i tempi attingendo da subito alle graduatorie dei concorsi appena conclusi e procedendo con la prossima pubblicazione, entro i primi mesi del 2020, dei nuovi bandi di concorso. “Purtroppo – questa la considerazione del sindaco Truzzu – pur avendo un bilancio in salute e una buona cassa, ci sono i vincoli che ci impongono di spendere solo un milione e mezzo per le nuove assunzioni, altrimenti avremmo potuto fare anche di più”.

Le assunzioni riguardano tra gli altri ingegneri idraulici, geologi, ragionieri, assistenti sociali agenti di Polizia municipale, geometri, periti edili, programmatori, istruttori amministrativo-contabili. “Nella stessa seduta di Giunta – ha concluso il sindaco – abbiamo adottato dei provvedimenti che consentiranno un maggiore controllo del territorio immettendo più agenti grazie al progetto ‘La Polizia scende in piazza'”.