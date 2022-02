Cagliari, molesta una 18enne per strada: denunciato 45enne

Le si è avvicinato in auto mentre lei camminava in viale Trieste a Cagliari, le ha offerto un passaggio e al suo deciso rifiuto a salire in auto la ragazza, una studentessa di 18 anni, ha cominciato a gridare a ha chiamato il 112. La pattuglia arriva immediatamente e la ragazza racconta quanto successo.

Aveva rifiutato e l’uomo le aveva afferrato un braccio per costringerla a salire in macchina. Quando lei aveva cominciato a urlare era scappato, ma la giovane ha fornito il numero di targa e ha consentito di identificarlo. L’operaio 45enne di Sarroch è stato denunciato per violenza privata.