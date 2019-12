Le foto le ha postate Paolo Zedda, il dentista indipendentista, studioso della lingua sarda ed ex consigliere regionale: sono scattate nella basilica di Bonaria a Cagliari, dove è stata celebrata la messa in limba. Devozione e identità insieme. Zedda, sulla propria pagina Facebook, parla di “una dì storica (una giornata storica)”. Finora in sardo avevano trovato spazio solo le cosiddette paraliturgie, ovvero canti e preghiere di accompagnamento. Oggi invece è stata recitata un’intera messa. Anche se manca ancora il via libera definitivo dal Vaticano.

L’appuntamento di oggi nella basilica era stato annunciato a fine novembre. Perché quello di oggi non era comunque un appuntamento qualsiasi: hanno partecipato le confraternite della città. E nel corso della celebrazione hanno trovato spazio anche dai cori a cuncordu e i suoni delle launeddas.